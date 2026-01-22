Гардероб поэта Янки Купалы вывесили на морозе в парке посреди Минска. Подробности рассказали в соцсетях* Государственного литературного музея Янки Купалы.
Там говорят, что низкие температуры положительно влияют на сохранность вещей поэта, изготовленных из натуральных меха и волокон, защищая от биоповреждений. Поэтому январские морозы оказались союзниками сотрудников музея. Они вывесили для естественного проветривания пальто, костюмы и жилеты Янки Купалы прямо в центре Минска — в парке, названном в честь народного поэта.
