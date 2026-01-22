Ричмонд
Гардероб поэта Янки Купалы вывесили на морозе в парке посреди Минска

Гардероб известного поэта Янки Купали вывесили на мороз в центре Минска.

Источник: Комсомольская правда

Гардероб поэта Янки Купалы вывесили на морозе в парке посреди Минска. Подробности рассказали в соцсетях* Государственного литературного музея Янки Купалы.

Там говорят, что низкие температуры положительно влияют на сохранность вещей поэта, изготовленных из натуральных меха и волокон, защищая от биоповреждений. Поэтому январские морозы оказались союзниками сотрудников музея. Они вывесили для естественного проветривания пальто, костюмы и жилеты Янки Купалы прямо в центре Минска — в парке, названном в честь народного поэта.

Гардероб известного поэта Янки Купали вывесили на мороз в центре Минска. Фото: соцсети Государственного литературного музея Янки Купалы Гардероб известного поэта Янки Купали вывесили на мороз в центре Минска. Фото: соцсети Государственного литературного музея Янки Купалы.

