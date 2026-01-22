Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» выступят в Иркутске 8 марта

В Иркутске 8 марта 2026 года пройдёт большой весенний концерт. На сцену Ледового дворца «Байкал» выйдут Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо» под руководством Александра Костюка.
— Начало в 20:00. В программе прозвучат все главные хиты коллектива. Организаторы обещают яркий вечер с музыкой и танцами, — говорится в анонсе.
Билеты стоят от 2500 до 6000 рублей. На данный момент большинство сидячих мест уже продано. Ещё доступны билеты на танцпол за 3500 рублей (осталось 3835 мест) и в фан-зону за 4000 рублей (1192 места).
