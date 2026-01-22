Эксперты рассказали студентам как безопасно использовать финансовые продукты

Финансовая грамотность важна в любом возрасте. Обычно первые шаги в освоении банковских продуктов студенты делают, оформляя кредитные карты. Позже, становясь взрослее, начинают рассматривать банковские услуги как инструменты управления бюджетом и достижения финансовых целей. В преддверии Дня студента рекомендации для студентов и молодежи юга России и Северного Кавказа по грамотному управлению финансами и использованию банковских инструментов подготовили эксперты Сбера.
Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Мы всегда готовы помочь молодым людям, которым необходима финансовая поддержка, но важно помнить, что оформление кредитных карт влечет за собой обязательства, поэтому необходимо относиться к этому осознанно, — поделился Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
По его словам самыми востребованными банковскими продуктами у молодежи сейчас являются дебетовая и кредитная карты. Так, в 2025 году дебетовую карту получили почти 620 тысяч молодых людей. А лидерами по активности оформления карты стали Краснодарский край, Ростовская область, Крымский полуостров и Республика Дагестан. При этом пик популярности кредиток отмечается перед началом учебного года: в южных регионах России и Северного Кавказа темп роста оформления таких карт молодыми людьми до 25 лет с июня по август 2025 года составил 30%, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Также эксперты отмечают, что раннее формирование кредитной истории помогает развить ответственное отношение к личным финансам. Молодые люди часто испытывают финансовые трудности из-за нехватки знаний о правилах грамотного обращения с деньгами. А кредитная история выступает своего рода финансовым портфолио.
Чтобы кредитная карта не превратилась в источник долговой нагрузки, сотрудники банка рекомендуют:
Во-первых, не стоит сразу оформлять много кредитных карт и важно внимательно изучать условия договора перед подписанием.
Очень важно ставить перед собой грамотные финансовые цели и учитывать свою платежеспособность. При этом нужно помнить, что кредитная карта — это финансовая подушка безопасности, а не альтернативный источник дохода. И начинать стоит с небольших лимитов.
Важно следить за оповещениями в онлайн-банкинге и оплачивать задолженность до окончания беспроцентного периода, не снимать наличные, не делать переводы и вести учет расходов с помощью специализированных систем или иным удобным способом.
И, конечно, ни в коем случае нельзя передавать свои данные подозрительным сайтам и третьим лицам.
При соблюдении этих базовых правил, кредитная карта станет вашим надежным финансовым помощником.