Эксперты рассказали студентам как безопасно использовать финансовые продукты

По его словам самыми востребованными банковскими продуктами у молодежи сейчас являются дебетовая и кредитная карты. Так, в 2025 году дебетовую карту получили почти 620 тысяч молодых людей. А лидерами по активности оформления карты стали Краснодарский край, Ростовская область, Крымский полуостров и Республика Дагестан. При этом пик популярности кредиток отмечается перед началом учебного года: в южных регионах России и Северного Кавказа темп роста оформления таких карт молодыми людьми до 25 лет с июня по август 2025 года составил 30%, что в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.