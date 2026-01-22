В Омске автобус № 45 столкнулся с легковушкой на улице Гусарова

Сегодня, около 16:20, в Госавтоинспекцию Томска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта.
По предварительным данным, в районе дома № 33 по улице Гусарова 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество автобусу маршрута № 45.
В результате столкновения никто из пассажиров и участников ДТП за медицинской помощью не обратился. В момент аварии в салоне автобуса находились более 10 человек.
Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются в ходе проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
