В Омске автобус № 45 столкнулся с легковушкой на улице Гусарова

64-летняя водитель «Тойоты» не уступила дорогу пассажирскому автобусу.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, около 16:20, в Госавтоинспекцию Томска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского транспорта.

По предварительным данным, в районе дома № 33 по улице Гусарова 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», выезжала со второстепенной дороги и не предоставила преимущество автобусу маршрута № 45.

В результате столкновения никто из пассажиров и участников ДТП за медицинской помощью не обратился. В момент аварии в салоне автобуса находились более 10 человек.

Обстоятельства и точные причины происшествия устанавливаются в ходе проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что омская школьница продиктовала данные мошенникам и поэтапно лишилась 347 тысяч.