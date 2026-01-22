Главные новости к вечеру 22 января 2026 года

Путин провел встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом
Президент РФ заявил о готовности страны направить на поддержку палестинского народа в рамках «Совета мира» $1 млрд. Он также отметил, что вопрос использования замороженных в США российских активов будет обсуждаться на встрече с представителями американской администрации.
Трамп рассказал о своем послании президенту РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться.
Подросток с ножом напал на уборщицу в лицее Татарстана
13-летний ученик пришел в школу с ножом и пиротехникой, ранил сотрудницу и устроил несколько взрывов. После нападения он попытался спрятаться, но вскоре был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии. Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований законодательства об образовании и даст оценку действиям органов профилактики.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Из-за плохой погоды его машину выбросило на обочину по пути в Конышевский район. Глава региона сообщил, что серьезно не пострадал.