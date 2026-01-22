Ричмонд
Главные новости к вечеру 22 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 22 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Путин провел встречу с палестинским лидером Махмудом Аббасом

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ заявил о готовности страны направить на поддержку палестинского народа в рамках «Совета мира» $1 млрд. Он также отметил, что вопрос использования замороженных в США российских активов будет обсуждаться на встрече с представителями американской администрации.

Трамп рассказал о своем послании президенту РФ

Источник: LAURENT GILLIERON/EPA/TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его послание президенту России Владимиру Путину состоит в том, что конфликт на Украине должен завершиться.

Подросток с ножом напал на уборщицу в лицее Татарстана

Источник: Алина Евланова/ТАСС

13-летний ученик пришел в школу с ножом и пиротехникой, ранил сотрудницу и устроил несколько взрывов. После нападения он попытался спрятаться, но вскоре был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии. Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований законодательства об образовании и даст оценку действиям органов профилактики.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Из-за плохой погоды его машину выбросило на обочину по пути в Конышевский район. Глава региона сообщил, что серьезно не пострадал.

Президент США подписал устав «Совета мира»

Источник: GIAN EHRENZELLER/EPA/TASS

Президент США Дональд Трамп подписал устав инициарованной им международной организации «Совет мира», который он же и возглавит. Документ подписали также представители стран—участниц. Организация будет работать в сотрудничестве с ООН.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше