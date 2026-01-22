В Ангарске подтапливает дачи из-за аномальных холодов и ледохода

В Ангарском городском округе сложная ледовая обстановка на реке Ангара вызвала колебания уровня воды. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, в садоводческом товариществе «Этилен» существует угроза подтопления десяти дачных участков и участка дороги.
— 22 января 2026 года рабочие группы осмотрели территорию. Выявлено шесть участков, куда вода зашла на 10−20 сантиметров от забора. Сами дома и подвалы сухие, дороги проезжие, жизни людей ничего не угрожает, — говорится в сообщении ведомства.
Всего в садоводстве 320 участков, где живут 94 человека. С ними провели инструктаж о возможных действиях при ухудшении ситуации. Для контроля за уровнем воды налажено взаимодействие с гидроузлом, который при необходимости уменьшит сбросы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажиры рейса Иркутск — Мама летели на грузовом самолете без предупреждения.