В России выстроили систему для активного участия ветеранов СВО в жизни страны

Вячеслав Халеев после участия в СВО в Луганской и Донецкой областях выбрал работу старшим инспектором Валдайского национального парка. Он прошел программу «Время героев» и получил сертификат по управлению в сфере публичной власти. По словам губернатора Новгородской области Александра Дронова, «Вячеслав принимал участие в кадровом проекте “Время героев”. Программа дала большой багаж управленческих знаний и навыков. Во время одной из прогулок по городу он увидел УАЗик с надписью “Валдайский национальный парк” и сказал супруге, что хочет работать там. Тишина, красота, чистый воздух — все сложилось».