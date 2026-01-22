Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгидромете заявили, что воздух в Минске стал чище

На неделе минчане жаловались на качество воздуха в городе. В нем зафиксировали повышенное содержание оксида азота. Сейчас в Белгидромете заявили, что качество воздуха в белорусской столице улучшилось, передает БелТА.

Источник: Reuters

Напомним, на протяжении двух суток в Минске фиксировали превышение уровня оксида азота в воздухе. Такая ситуация была в пяти локациях города: на пр. Независимости, 110а, ул. Тимирязева, 23, ул. Радиальной, 50, в микрорайоне Уручье и на ул. Корженевского.

Тогда в Белгидромете рассказывали, что причиной стала безветренная погода и приземная инверсия. Теперь же в ведомстве отметили, что по состоянию на утро 22 января ситуация стабилизировалась. Этому помогло усиление ветра.

По данным измерений на автоматических станциях, концентрации загрязняющих веществ существенно ниже гигиенических нормативов.

Кроме этого, в ведомстве отметили, что на время ухудшения качества воздуха крупные промышленные предприятия предупреждали о неблагоприятных метеорологических условиях. Цель таких предупреждений — сделать так, чтобы они снизили объемы выбросов загрязняющих веществ в воздух.