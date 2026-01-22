В Башкирии стали реже брать кредиты. Вместе с тем растет доля просроченных заемов

При этом рост заметно замедлился: в 2024-м прирост составлял 11,2%. Кашапов отметил, что снизилась и доля просроченных платежей по ипотеке. Сейчас она находится на уровне около 1%, тогда как ранее, в периоды бурного роста, показатель достигал 2−4%. Эта тенденция связана с введением Банком России макропруденциальных ограничений, в том числе лимита на долю ипотечных кредитов под залог недвижимости и ИЖС в общем портфеле (не более 20%), а также ограничений по кредитам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой заемщиков.