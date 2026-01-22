В Башкирии стали реже брать кредиты. Вместе с тем растет доля просроченных заемов

Объем ипотечных кредитов, выданных жителям Башкирии, продолжает расти, но темпы значительно снизились. По данным управляющего Национального банка республики Марата Кашапова, на 1 декабря 2025 года ипотечный портфель составил 630 миллиардов рублей, что на 5,8% больше, чем годом ранее (595 миллиардов).
При этом рост заметно замедлился: в 2024-м прирост составлял 11,2%. Кашапов отметил, что снизилась и доля просроченных платежей по ипотеке. Сейчас она находится на уровне около 1%, тогда как ранее, в периоды бурного роста, показатель достигал 2−4%. Эта тенденция связана с введением Банком России макропруденциальных ограничений, в том числе лимита на долю ипотечных кредитов под залог недвижимости и ИЖС в общем портфеле (не более 20%), а также ограничений по кредитам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой заемщиков.
Общий объем кредитов, выданных жителям республики, на 1 декабря составил 1,07 триллиона рублей, практически не изменившись за год (+0,3%). При этом сегмент потребительского кредитования сократился на 6,8% — с 473 до 441 миллиарда рублей.
Одновременно наблюдается рост доли проблемных долгов. Общая доля просроченных кредитов увеличилась с 3,7% до 4,5%. Среди юридических лиц просрочка выросла с 3,6% до 4%, а среди физических лиц — с 3,7% до 4,8%. В сегменте потребительского кредитования доля просрочки поднялась с 7,9% до 10,2%, что свидетельствует о возрастающей долговой нагрузке на население.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.