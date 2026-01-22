Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 января 2026

Отключение отопления в Иркутске 23 января 2026 года коснется Свердловского округа. По информации оператора тепловых сетей города, предстоит провести ремонт на улице Мухиной, 50. В дальнейшем это поможет избежать аварийных ситуаций.
Отключение отопления в Иркутске 23 января 2026.
Также это значит, что некоторые жильцы временно останутся без горячей воды. Но переживать не стоит! Все ограничения снимут уже к четырем-пяти вечера. Однако всем необходимым лучше запастись заранее.
Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 23 января 2026 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Академической улице у дома № 25 в Иркутске обнаружили незаконно установленную зарядную станцию для электротранспорта. Городской комитет по экономике требует, чтобы владелец убрал её за свой счёт до 26 января.