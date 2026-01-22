Какая погода будет в Казахстане 23 января

АЛМАТЫ, 22 янв — Sputnik. На большей части территории республики с прохождением южного циклона и атмосферных фронтальных разделов сохраняется снег, метель, на юге, юго-востоке сильный снег. По республике прогнозируются туманы, на западе, юге, юго-востоке страны — гололед, на востоке, юге, юго-востоке и в центре страны ожидается усиление ветра.
В Абайской области ночью на западе, юге снег, метель, днем снег, метель. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере области 25 мороза, днем 12−17, на востоке, юге области 7 мороза.
В Акмолинской области ночью небольшой снег, днем небольшой снег, на юге, востоке области снег. Низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 28−33, на юге, востоке области 24, днем 23−28, на юге, востоке области 19 мороза.
В Актюбинской области ночью на западе, севере, востоке снег, днем на севере, юге, востоке области снег, низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, на севере области 25, днем 14−19, на юге области 10 мороза.
В Алматинской области снег, днем в горных районах временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 1−6, на севере в горных районах области 10−15 мороза.
В Атырауской области на юге, востоке небольшой снег. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке области 16, днем 5−10 мороза.
В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере, востоке снег, метель. На севере области туман. Ветер северо восточный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере области 25−30 мороза, днем 10−15, на востоке, юге области 6 мороза.
В Жамбылской области ночью снег, низовая метель, гололед, в горных районах сильный снег, днем на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер юго западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на севере, в горных районах области 16, днем 1−6, на севере, в горных районах области 12 мороза.
В Жетысуской области утром и днем снег, в горных районах сильный снег. На востоке, в центре, горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, в центре области 15, в горных районах области 20 мороза, днем 2−7, на востоке, в горных районах области 11 мороза.
В Западно-Казахстанской области на востоке небольшой снег. На западе, севере, востоке области туман, гололед. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 12, днем 12−17, на юге области 9 мороза.
В Карагандинской области снег, метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере области 25, на юге области 10 мороза, днем 10−15, на севере области 18, на юге области 7 мороза.
В Костанайской области на западе, юге небольшой снег. На востоке, юге области туман. Ветер северный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 30−35, на юге области 25 мороза, днем 25−30, на юге области 15−20 мороза.
В Кызылординской области ночью на юге, востоке снег, днем на западе области снег. На западе, юге, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12 17, на севере области 21 мороза, днем 3−8, на севере области 11 мороза.
В Мангистауской области ночью на западе, севере, в центре снег, днем на западе, севере, в центре области осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на северо-востоке области 10 мороза, днем 0−5 тепла, на северо-востоке области 3 мороза.
В Павлодарской области ночью на западе, юге снег, днем снег, позёмок. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 25−30, на юге области 20, днем 15 20, на севере, востоке области 23 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе, юге небольшой снег. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 33−38, на юго-западе области 28, днем 25−30, на юго-западе области 20 мороза.
В Туркестанской области мнег, низовая метель, гололед, ночью и утром на юге, в горных районах области сильный снег. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо восточный 8−13, на западе, севере, юге, в горных районах области 15−20, ночью на горных перевалах области порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, в горных районах области 12−17 мороза, днем 0−5, на севере, в горных районах области 7−12 мороза.
В Улытауской области на юге, востоке, в центре снег, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 13, днем 9−14 мороза.
Погода в мегаполисах.
В Астане: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем снег. Поземок. Ветер северо- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −24−26°С, днем −19−21°С.
В Алматы: облачно, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −8−10°С, днем −1−3°С.
В Шымкенте: облачно, снег, ночью временами сильный снег. Временами низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −6−8°С, днем −3−5°С.