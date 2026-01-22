Какая погода будет в Казахстане 23 января

В Алматинской области снег, днем в горных районах временами сильный снег. На севере, юге, в горных районах области временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9−14, на востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, в горных районах области 15−20 мороза, днем 1−6, на севере в горных районах области 10−15 мороза.