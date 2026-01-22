Минпросвещения утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год, следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 42 балла, по физике — 40 баллов, по обществознанию — 42 балла, по истории — 38 баллов, по информатике — 45 баллов, по иностранному языку — 35 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии 39 баллов, географии и химии — 40 баллов.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня — по математике базового и профильного уровней; 11 июня — по обществознанию и физике; 15 июня — по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.