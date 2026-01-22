В поселке города Гуково устранили коммунальный порыв

В поселке шахта Гуковская в городе Гуково днем 22 января завершили ремонт порыва, после этого приступили к запуску системы. Об этом после личного выезда на место коммунальной аварии сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Напомним, в первой половине дня в поселке без воды остались 18 улиц и переулков.
— По городу Гуково водоснабжение постепенно возобновляется, но давление пока снижено. Это наиболее заметно жителям верхних этажей, — добавила Антонина Пшеничная.
