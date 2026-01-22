«На 40% больше, чем в 2024 году»: власти отчитались о ремонте дорог в Башкирии

В Башкирии подвели итоги дорожных работ, выполненных в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, за год в нормативное состояние привели 355 километров автомобильных дорог и 11 искусственных сооружений общей протяженностью 1260 погонных метров. Этот объем на 40% превышает показатели 2024 года.
Значительная часть работ пришлась на опорную дорожную сеть региона, где отремонтировали 221 километр трасс. В числе ключевых объектов — 28 км дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда, 11 км трассы Белорецк — Учалы — Миасс, более 8 км направления Магнитогорск — Ира, по 5 км на маршрутах Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск и Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы, а также 4 км дороги Уфа — Инзер — Белорецк и другие участки.
По словам министра, приоритет отдавался трассам, соединяющим районные центры с Уфой, ведущим к туристическим объектам, крупным промышленным предприятиям и федеральным магистралям. Также ремонтировались дороги, улучшающие транспортную доступность для жителей небольших населенных пунктов.
В 2026 году в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние около 400 километров дорог и 1500 погонных метров мостовых сооружений.
