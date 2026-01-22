«На 40% больше, чем в 2024 году»: власти отчитались о ремонте дорог в Башкирии

В Башкирии подвели итоги дорожных работ, выполненных в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, за год в нормативное состояние привели 355 километров автомобильных дорог и 11 искусственных сооружений общей протяженностью 1260 погонных метров. Этот объем на 40% превышает показатели 2024 года.