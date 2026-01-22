Госавтоинспекция Ростовской области усилит контроль на дорогах из-за ухудшения погоды

По прогнозу синоптиков, завтра на территории Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Это приведет к ухудшению видимости и сложной дорожной обстановке. В связи с этим Госавтоинспекция региона объявила о переходе на усиленный режим работы.