Госавтоинспекция Ростовской области усилит контроль на дорогах из-за ухудшения погоды

По прогнозу синоптиков, завтра на территории Ростовской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Это приведет к ухудшению видимости и сложной дорожной обстановке. В связи с этим Госавтоинспекция региона объявила о переходе на усиленный режим работы.
Для обеспечения безопасности на дорогах будут задействованы дополнительные экипажи ДПС, которые будут оперативно помогать водителям и реагировать на любые нештатные ситуации.
Сотрудники Госавтоинспекции таже попросили все участников движения быть предельно осторожными. Рекомендуется, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте. Тем, кому ехать необходимо, советуют строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до других машин и избегать резких маневров и торможений.
