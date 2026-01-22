Ричмонд
Незаконную свалку строительного мусора ликвидировали в Воронежской области

Владелец земли возместил также ущерб почве.

Источник: управление Россельхознадзора

В Богучарском районе Воронежской области ликвидирована крупная незаконная свалка бытового и строительного мусора. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора 22 января.

Свалка была обнаружена на землях сельскохозяйственного назначения летом 2025 года. Площадь загрязнения составила 80 квадратных метров. Проведенная экспертиза показала, что отходы, в том числе пластик и битое стекло, привели к химическому загрязнению почвы.

Владелец земельного участка, признанный виновным, выполнил предписание надзорного ведомства: полностью вывез весь несанкционированный мусор и возместил ущерб, нанесенный почвам, на сумму 65,7 тысячи рублей.