Незаконную свалку строительного мусора ликвидировали в Воронежской области

Свалка была обнаружена на землях сельскохозяйственного назначения летом 2025 года. Площадь загрязнения составила 80 квадратных метров. Проведенная экспертиза показала, что отходы, в том числе пластик и битое стекло, привели к химическому загрязнению почвы.