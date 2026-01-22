Жительница Ростовской области заплатила шесть миллионов за ущерб окружающей среде

Территориальное Управление Россельхознадзора предъявило иск к собственнице земельного участка в Цимлянском районе с требованием возместить вред, причиненный почве, как объекту окружающей среды. Вместо того, чтобы использоваться по назначению — для сельского хозяйства — он оказался захламлен строительным и бытовым мусором, остатками авторезины, сухими ветками и навозом, который перекрыл верхний плодородный слой почвы. Остальная часть территории заросла сорной травой.