Жительница Ростовской области заплатила шесть миллионов за ущерб окружающей среде

В донской столице рассмотрели гражданское дело о причинении вреда окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба Пролетарского районного суда Ростова.
Территориальное Управление Россельхознадзора предъявило иск к собственнице земельного участка в Цимлянском районе с требованием возместить вред, причиненный почве, как объекту окружающей среды. Вместо того, чтобы использоваться по назначению — для сельского хозяйства — он оказался захламлен строительным и бытовым мусором, остатками авторезины, сухими ветками и навозом, который перекрыл верхний плодородный слой почвы. Остальная часть территории заросла сорной травой.
Сотрудники Россельхознадзора вынесли владелице предостережение и попросили использовать участок по назначению безопасными для окружающей среды способами. Поскольку она не устранила нарушения, пришлось подавать иск в суд.
Как говорится на сайте Пролетарского районного суда, с ответчицы в местный бюджет взыскан материальный ущерб, причиненный землям сельскохозяйственного назначения на сумму 6 миллионов 133 тысячи рублей.
