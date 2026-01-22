Ричмонд
«Это результат системной работы»: Башкирия заняла лидирующие позиции в федеральном рейтинге

Башкирия оказалась в топ-10 по производительности труда.

Источник: Комсомольская правда

Региональный центр компетенций Башкирии занял место в первой десятке федерального рейтинга по итогам 2025 года. Как сообщило правительство республики, за отчетный период эксперты центра вовлекли в проект 38 предприятий, а совокупный экономический эффект от их деятельности составил 523 миллиона рублей.

Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что попадание в топ-10 стало итогом системной работы в рамках обновленного федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он напомнил, что Башкирия была одним из семи пилотных регионов, где проект стартовал еще в 2019 году. По его словам, за время реализации проекта совокупный экономический эффект от внедрения бережливых технологий в республике приблизился к пяти миллиардам рублей.

РЦК Башкирии, отмечают в правительстве, регулярно проходит федеральные сертификации, подтверждая соответствие стандартам нацпроекта. Кроме того, специалисты центра постоянно повышают квалификацию в Федеральном центре компетенций.

В республике действуют три учебные «Фабрики процессов», где только в 2025 году прошли обучение 270 сотрудников различных предприятий. Всего с начала реализации проекта азы бережливого производства освоили более четырех тысяч человек.

В ежегодном рейтинге Федерального центра компетенций приняли участие 61 региональная команда. Основной целью рейтинга является создание системы конкурентной мотивации и объективной оценки эффективности работы самих центров для повышения их реального вклада в рост производительности труда на предприятиях.

