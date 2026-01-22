«Это результат системной работы»: Башкирия заняла лидирующие позиции в федеральном рейтинге

Министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что попадание в топ-10 стало итогом системной работы в рамках обновленного федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он напомнил, что Башкирия была одним из семи пилотных регионов, где проект стартовал еще в 2019 году. По его словам, за время реализации проекта совокупный экономический эффект от внедрения бережливых технологий в республике приблизился к пяти миллиардам рублей.