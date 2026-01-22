Белгидромет сказал, когда ослабнут морозы в Беларуси и потеплеет до +3 градусов. Подробности БелТА обнародовали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«В ближайшее время на погодной арене Беларуси назревают перестройки, в результате которых температурный фон постепенно вернется в климатическое русло», — отметили синоптики.
И пояснили, что с юга Европы станут пробиваться атмосферные фронты от циклонических вихрей, которые несут с собой большое число атмосферной влаги, встречают сопротивление в виде области повышенного атмосферного давления на северо-востоке страны. В связи с этим будет усиление ветра, а разница в температурах между более теплым югом, юго-западом, холодным северо-востоком будет достигать примерно 10−20 градусов.
В Белгидромете обращают внимание, что до конца недели в Беларуси сохранится морозная, но с температурными контрастами, погода. Так, ночные минимумы будут колебаться от −6 градусов по юго-западной части и до −25 градусов по северной. А днем ожидается от −1 градуса по юго-западу и до −17 градусов по юго-востоку.
Вместе с тем в первую половину недели с 26 по 28 января атмосферные фронты, которые смещаются через территорию Беларуси, продолжат и далее приносить осадки различной фазы (снег, мокрый снег, дождь) и интенсивности в большинство районов. Ночью 27 января в ночные часы местами по востоку прогнозируются сильные осадки.
«Вместе с тем вследствие адвекции воздушной массы южных широт, температурный фон повысится и в ночные часы будет находиться в пределах плюс 2 градуса по югу, юго-западу до минус 19 градусов по северо-востоку, а днем станет колебаться от плюс 3 градусов в южных районах до минус 8 градусов в северо-восточных», — отметили синоптики.
В понедельник, 26 января, на большей части Беларуси прогнозируются снег, мокрый снег, днем по юго-западной и южной части с дождем. Местами возможны туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Кроме того, вероятна и слабая метель. Температура воздуха ночью окажется от −1 градуса по юго-западу и до −19 градусов по северо-востоку. Днем будет от −1 до −8 градусов. А по юго-западу и югу — от 0 до +3 градусов.
Во вторник, 27 января, на большей части страны также прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Ночью местами по восточной части будет сильный снег, мокрый снег. Также возможны гололед, туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью окажется от −10 градусов по северо-востоку и до +2 градусов по югу и юго-западу. Днем прогнозируется от −4 до +3 градусов.
В среду, 28 января, в ночные часы на большей части Беларуси, а днем местами — пройдут снег, мокрый снег, дожди. Не исключены туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы ожидается от −5 до +5 градусов, а по западу при прояснениях — от −6 до −11 градусов. Днем температура воздуха составит от −4 до +3 градусов.
