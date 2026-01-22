Белгидромет сказал, когда ослабнут морозы в Беларуси и потеплеет до +3 градусов

В понедельник, 26 января, на большей части Беларуси прогнозируются снег, мокрый снег, днем по юго-западной и южной части с дождем. Местами возможны туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Кроме того, вероятна и слабая метель. Температура воздуха ночью окажется от −1 градуса по юго-западу и до −19 градусов по северо-востоку. Днем будет от −1 до −8 градусов. А по юго-западу и югу — от 0 до +3 градусов.