Россиянин Константин Бронзит номинирован на «Оскар-2026»

Не обойдется «Оскар-2026» и без россиян. В этом году, конечно, речи о центральных номинациях не идет («Анора», Юра Борисов и компания до сих пор в нашем сердечке), однако отечественному зрителю все равно стоит поболеть за гения нашей анимации Константина Бронзита, наиболее известного по франшизе о богатырях. ~Новый проект мультипликатора — «Три сестры», рассказывающий о немолодых родственницах с уединенного острова, жизнь которых меняется на фоне решения о сдаче одного из местных домов в аренду, — стал уже третьей его работой, номинированной Академией (ранее на приз претендовали «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса», но награда постановщику не досталась).~