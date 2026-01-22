«Качественные услуги в шаговой доступности»: в Башкирии за 30 млн рублей построят центр бытового обслуживания

В Иглинском районе Башкирии в селе Чуваш-Кубово планируют построить современный центр бытового обслуживания. Общий объем инвестиций в проект компании ООО «ГУД ХЭНДС» составит 30 миллионов рублей, сообщили в правительстве республики.
Под одной крышей будет парикмахерская, ремонтная мастерская, химчистка и ателье. По словам министра торговли и услуг Башкирии Азата Аскарова, проект является частью системной работы по развитию социальной и бытовой инфраструктуры в сельских территориях.
Он подчеркнул, что центр обеспечит жителей качественными и доступными услугами в шаговой доступности, что напрямую влияет на повышение комфорта и качества жизни на селе.
Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2033 год. После открытия центра в населенном пункте будет создано девять новых рабочих мест.
