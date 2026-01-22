В клиниках Ростова требуется больше доноров крови

В Ростовских клиниках требуется больше крови для переливания. Об этом говорится в сообществе «Доноры Дона».
— Поступает информация от филиала Центра крови ФМБА России на улице Варфоломеева, 92а, что возрастает потребность в донорах для обеспечения компонентами крови пациентов в клиниках Ростова-на-Дону, — говорится в сообщении.
Центр ждет доноров всех групп крови, как повторных, так и первичных. Это должны быть граждане, достигшие 18 лет с массой тела более 50 килограммов и не имеющие медицинских противопоказаний для процедуры.
Также в сообществе добавили, что доноры нужны в областной станции переливания крови на улице Ченцова, 71.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!