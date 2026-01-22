В США превратили Т-клетки в «троянского коня» для доставки иммунотерапии

Это связано с тем, что в новообразованиях присутствуют патогенные формы иммунных клеток-макрофагов, которые не уничтожают рак, а мешают другим компонентам иммунитета, в том числе Т-клеткам, взаимодействовать с опухолью, и при этом они способствуют росту опухолевых клеток. Ученые заинтересовались тем, что произойдет, если иммунотерапия будет атаковать не только раковые клетки, но и особым образом воздействовать на макрофаги.