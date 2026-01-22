В США превратили Т-клетки в «троянского коня» для доставки иммунотерапии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий использовать Т-клетки в качестве «троянского коня» для доставки иммунотерапии внутрь опухолей, а также «перепрограммирования» и уничтожения обороняющих ее патогенных иммунных клеток-макрофагов. Об этом сообщила пресс-служба Медицинской школы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS).
«Макрофаги присутствуют в каждой опухоли, причем часто их значительно больше внутри новообразований, чем самих раковых клеток. Это связано с тем, что опухоль использует эти иммунные клетки в качестве “щита”. Созданный нами подход позволяет превращать эти клетки из врагов в союзников и использовать их для уничтожения опухоли», — заявил профессор ISMMS Брайан Браун, чьи слова приводит пресс-служба госпиталя.
Как объясняют ученые, при подготовке курса иммунотерапии медики извлекают часть иммунных Т-клеток из кровотока пациентов, особым образом «перепрограммируют» их и возвращают назад в организм. Во многих случаях эта процедура заставляет иммунитет активнее бороться с раком, что ведет к уничтожению опухоли, однако она далеко не всегда помогает больным.
Это связано с тем, что в новообразованиях присутствуют патогенные формы иммунных клеток-макрофагов, которые не уничтожают рак, а мешают другим компонентам иммунитета, в том числе Т-клеткам, взаимодействовать с опухолью, и при этом они способствуют росту опухолевых клеток. Ученые заинтересовались тем, что произойдет, если иммунотерапия будет атаковать не только раковые клетки, но и особым образом воздействовать на макрофаги.
Руководствуясь этой идеей, ученые создали особую культуру «перепрограммированных» Т-клеток, которая распознавала не опухолевые клетки, а обороняющие их макрофаги и заставляла их менять биохимическую среду внутри опухоли. Также эти Т-клетки вырабатывают сигнальный белок IL-12, который активирует несколько типов иммунных клеток, специализирующихся на уничтожении опухолей, и заставляет их активнее проникать внутрь новообразований.
Введение «троянских» Т-клеток в организм мышей с агрессивными формами рака легких и яичников резко улучшило состояние здоровья грызунов, что позволило им прожить на несколько месяцев дольше или даже полностью избавило от рака. В перспективе, если результаты этих опытов на животных подтвердятся в рамках клинических испытаний, это позволит использовать культуры подобных Т-клеток в качестве универсальной иммунотерапии от сразу нескольких форм рака, подытожили исследователи.