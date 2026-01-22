Неизвестные в третий раз сорвали мемориальную доску Политковской в Москве

Неизвестные уничтожают мемориальные доски на доме, где жила и была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. За последнюю неделю были разбиты уже три таблички. Оштрафованный за уничтожение первой доски москвич заявил, что табличка «сама упала и разбилась», когда он убирал с нее мусор и завядшие цветы. Одна из жительниц дома призналась, что две из трех табличек разбила она, и объяснила мотивы своих поступков.