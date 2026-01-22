Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: SpaceX намерена запускать спутники с ИИ на солнечной энергии

Основатель компании выражал мнение, что наиболее выгодным способом развития мощностей по вычислениям с помощью искусственного интеллекта станет их перенос в космос.

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания в ближайшие годы намерена работать над запуском в космос спутников с технологией искусственного интеллекта (ИИ), работающих на солнечной энергии.

«Одной из вещей, которую мы со SpaceX будем делать в течение нескольких лет, будет запуск ИИ-спутников, которые будут питаться солнечной энергией», — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее Маск выражал мнение, что наиболее выгодным способом развития мощностей по вычислениям с помощью искусственного интеллекта станет их перенос в космос.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше