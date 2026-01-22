Маск: SpaceX намерена запускать спутники с ИИ на солнечной энергии

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания в ближайшие годы намерена работать над запуском в космос спутников с технологией искусственного интеллекта (ИИ), работающих на солнечной энергии.
«Одной из вещей, которую мы со SpaceX будем делать в течение нескольких лет, будет запуск ИИ-спутников, которые будут питаться солнечной энергией», — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее Маск выражал мнение, что наиболее выгодным способом развития мощностей по вычислениям с помощью искусственного интеллекта станет их перенос в космос.