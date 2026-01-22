В поликлиниках Ростовской области сократили сроки приема пациентов

В поликлиниках Ростовской области начали действовать новые сроки записи и приема пациентов. Эти изменения, как сообщает издание «Городской репортер», являются частью реформы, которая будет внедряться во всей стране с 2026 по 2028 годы.
По новым правилам, утвержденным правительством, пациент должен попасть на прием к терапевту в течение суток после обращения. Записаться к врачу можно разными способами: через регистратуру, а также электронные сервисы — «Госуслуги» или «Мое здоровье».
Что касается узких специалистов, то они должны принять пациента максимум за 14 рабочих дней со дня записи. Исключение составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями: кардиолог должен осмотреть их в течение трех рабочих дней.
Кроме того, на Дону сократили сроки проведения лабораторных исследований — теперь их будут выполнять за семь рабочих дней вместо 14.
