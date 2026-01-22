«Человек-легенда, наш большой друг»: Алексей Талай получил поздравления от мэра Уфы

Алексей Талай в 16 лет в результате несчастного случая подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, потеряв руки и ноги. Несмотря на это, он стал мастером спорта по плаванию, рекордсменом мира и Европы, успешным бизнесменом и общественным деятелем, основал благотворительный фонд и воспитывает нескольких детей. Его история стала примером невероятной силы воли и жизнелюбия.