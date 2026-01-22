«Человек-легенда, наш большой друг»: Алексей Талай получил поздравления от мэра Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поздравил с днем рождения спортсмена, рекордсмена и мотивационного тренера из Беларуси Алексея Талая. В своем обращении сити-менеджер назвал его «человеком-легендой», чья жизнь и сила духа вдохновляют миллионы людей по всему миру.
Мавлиев отметил, что для Уфы особенно ценно, что Алексей, живя в Беларуси, стал для города родным человеком. Он поблагодарил спортсмена за участие в социальных проектах, встречи с молодежью и поддержку участников специальной военной операции, назвав этот вклад бесценным для укрепления дружеских связей между народами.
— Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и новых свершений! — заявил градоначальник.
Алексей Талай в 16 лет в результате несчастного случая подорвался на мине времен Великой Отечественной войны, потеряв руки и ноги. Несмотря на это, он стал мастером спорта по плаванию, рекордсменом мира и Европы, успешным бизнесменом и общественным деятелем, основал благотворительный фонд и воспитывает нескольких детей. Его история стала примером невероятной силы воли и жизнелюбия.
