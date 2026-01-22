Эксперт Харченко: Киев фактически лишился собственной электрогенерации

Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Также много повреждений получили и внешние источники энергии. Харченко отметил, что сейчас невозможно предсказать, когда вернутся графики почасовых отключений света, поскольку люди включают все электроприборы, как только восстанавливается электроснабжение, что негативно влияет на электросети.