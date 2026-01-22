Эксперт Харченко: Киев фактически лишился собственной электрогенерации

У Киева фактически не осталось своих электрогенерирующих мощностей, и сейчас он запитывается извне. Об этом в четверг, 22 января, заявил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он пояснил, что собственная генерация электроэнергии в городе уничтожена или повреждена настолько, что вернуть ее в ближайшее время невозможно. Также много повреждений получили и внешние источники энергии. Харченко отметил, что сейчас невозможно предсказать, когда вернутся графики почасовых отключений света, поскольку люди включают все электроприборы, как только восстанавливается электроснабжение, что негативно влияет на электросети.
— Соответственно, все предыдущие графики планирования потребления пошли под хвост. Чтобы создать новые, надо в том числе набрать статистику, потому что сейчас просто нет понимания. Раньше дом потреблял 100 кВт, теперь он потребляет 300 кВт, — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что даже благоприятные погодные условия не приведут к мгновенному улучшению работы электросетей, передает ТАСС.
21 января мэр Киева Виталий Кличко высказался, что столицу Украины ожидает гуманитарная катастрофа. Он уточнил, что только в январе город покинули около 600 тысяч человек. Глава города отметил, что угрозу катастрофы усугубляет ситуация с отоплением и инфраструктурой.