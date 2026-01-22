Трамп передал Путину «послание» с призывом завершить конфликт на Украине

На пресс-конференции с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один из журналистов спросил главу Белого дома о том, какое послание он бы направил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ответ на это американский лидер в очередной раз призвал к работе над завершением украинского конфликта.
— Конфликт должен закончиться, — коротко ответил Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.
По словам американского президента, Штаты рассчитывают на скорое прекращение противостояния.
Тем временем переговоры продолжаются. В четверг, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума встретился с президентом США. Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.
По итогам переговоров с Трампом Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между представителями России, США и Украины, которая должна пройти на следующий день в Объединенных Арабских Эмиратах.