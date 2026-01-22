Трамп передал Путину «послание» с призывом завершить конфликт на Украине

На пресс-конференции с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один из журналистов спросил главу Белого дома о том, какое послание он бы направил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ответ на это американский лидер в очередной раз призвал к работе над завершением украинского конфликта.