Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп передал Путину «послание» с призывом завершить конфликт на Украине

На пресс-конференции с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один из журналистов спросил главу Белого дома о том, какое послание он бы направил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ответ на это американский лидер в очередной раз призвал к работе над завершением украинского конфликта.

На пресс-конференции с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа один из журналистов спросил главу Белого дома о том, какое послание он бы направил своему российскому коллеге Владимиру Путину. В ответ на это американский лидер в очередной раз призвал к работе над завершением украинского конфликта.

— Конфликт должен закончиться, — коротко ответил Трамп. Его слова приводит агентство Reuters.

По словам американского президента, Штаты рассчитывают на скорое прекращение противостояния.

Тем временем переговоры продолжаются. В четверг, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума встретился с президентом США. Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.

По итогам переговоров с Трампом Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу между представителями России, США и Украины, которая должна пройти на следующий день в Объединенных Арабских Эмиратах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше