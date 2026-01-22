Зимой нужно быть осторожными с косметикой: врач объяснила, как не повредить кожу

Косметолог рекомендовала уменьшить частоту использования кислот и ретиноидов зимой. Ретиноид достаточно наносить один-два раза в неделю, кислоты — не чаще раза в 7−10 дней, при этом между ними делать паузы для восстановления кожи. Средства следует наносить на сухую кожу в минимальной дозе, избегая уголков губ, носа и области вокруг глаз.