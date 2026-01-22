Зимой нужно быть осторожными с косметикой: врач объяснила, как не повредить кожу

Зимой антивозрастная косметика с кислотами и ретиноидами может навредить коже, предупредила врач-косметолог Елена Ильчук. По словам специалиста, холод, сухой воздух в помещениях и частое умывание создают для кожи стресс, а агрессивный уход только усугубляет ситуацию.
«Если после умывания лицо тянет, обычный увлажняющий крем жжет, появляются красные пятна, шелушение, а кожа становится похожей на пергамент — это чаще всего указывает на поврежденный защитный барьер», — объяснила Ильчук в беседе с Lenta.ru.
Косметолог рекомендовала уменьшить частоту использования кислот и ретиноидов зимой. Ретиноид достаточно наносить один-два раза в неделю, кислоты — не чаще раза в 7−10 дней, при этом между ними делать паузы для восстановления кожи. Средства следует наносить на сухую кожу в минимальной дозе, избегая уголков губ, носа и области вокруг глаз.
Если кожа раздражена, важно сделать перерыв и оставить только мягкое очищение и увлажняющий крем без отдушек. Так кожа сможет восстановить защитный барьер и избежать усиления повреждений.
Ранее врач-терапевт Елена Ревкова объяснила, как ухаживать за губами в холодное время года. На морозе кожа губ, как правило, подвергается агрессивному воздействию низких температур.