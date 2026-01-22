Сын Золотовицкого рассказал, как отец учил его смеяться в лицо смерти

— Это какое-то предназначение: дарить легкость, радость, иронию. Если он за что-то борется, он как рыцарь, как Дон Кихот, идет вперед со своими пресловутыми шутками и побеждает. Я действительно не понимаю, что делать и что будет, но в самые темные минуты я вспоминаю, что есть вот этот меч из легкости и щит, — отметил Александр Золотовицкий.