Сын Золотовицкого рассказал, как отец учил его смеяться в лицо смерти

Во время прощания с российским актером Игорем Золотовицким его младший сын Александр рассказал, что у его отца был «добродушный смех», отметив, что это удивительное и редкое свойство. Также он вспомнил, что артист учил его смеяться в лицо страху, ужасу и смерти.
— Это какое-то предназначение: дарить легкость, радость, иронию. Если он за что-то борется, он как рыцарь, как Дон Кихот, идет вперед со своими пресловутыми шутками и побеждает. Я действительно не понимаю, что делать и что будет, но в самые темные минуты я вспоминаю, что есть вот этот меч из легкости и щит, — отметил Александр Золотовицкий.
Спустя девять дней после смерти отца его старший сын Алексей Золотовицкий написал в личном блоге, что ему кажется, что родственники просто разъехались по делам и «скоро увидятся», передает Starhit.
О кончине Золотовицкого стало известно 14 января — он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время. 17 января на церемонии прощания с актером его сыновья рассказали о последних словах артиста. Когда его состояние ухудшилось и приехавший реаниматолог спросил о самочувствии, актер ответил: «Во!».