Что изменится в прохождении техосмотра с февраля 2026, затронув многих белорусов

Белорусские автомобилисты смогут оформить допуск в электронном виде через портал электронных услуг «Е-Паслуга». Кроме того, разрешение не нужно будет предоставлять сотрудникам ГАИ. Его наличие, а также срок действия будут проверяться по электронным базам данных. В связи с этим бумажный документ необязательно иметь при себе. Если же он потребуется, то все информацию про выдачу бумажного допуска можно найти в разделе «Диагностические станции» на сайте «Белтехосмотр».