Что изменится в прохождении техосмотра с февраля 2026, затронув многих белорусов. Подробности рассказали в организации «Белтехосмотр».
Согласно указу № 5 президента Беларуси Александра Лукашенко от 9 января 2026 года (подробнее мы писали здесь) в Беларуси меняется порядок получения разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Так, диагностические станции более не являются обязательным местом, где можно получить данный документ.
Белорусские автомобилисты смогут оформить допуск в электронном виде через портал электронных услуг «Е-Паслуга». Кроме того, разрешение не нужно будет предоставлять сотрудникам ГАИ. Его наличие, а также срок действия будут проверяться по электронным базам данных. В связи с этим бумажный документ необязательно иметь при себе. Если же он потребуется, то все информацию про выдачу бумажного допуска можно найти в разделе «Диагностические станции» на сайте «Белтехосмотр».
Вместе с тем была исключена норма, касающаяся предоставления документа, который подтверждает оплату административной процедуры. Однако, если оплата не поступила, то разрешение на допуск не выдадут.
«Указ от 09 января 2026 года № 5 вступает в силу через месяц после его официального опубликования (согласно информации из открытых источников — 11 февраля 2026 года)», — уточнили в организации «Белтехосмотр».
