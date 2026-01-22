Ричмонд
Зеленский: Орбан заслуживает подзатыльник

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «заслуживает подзатыльник». Свое отношение к политику украинский лидер выразил в четверг, 22 января, выступая на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

— Каждый Виктор, который живет на деньги Европы, и в то время пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник, — приводит слова Зеленского «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

Отдельно президент подчеркнул, что если Орбану комфортно в России, это не значит, что он должен позволять «столицам в Европе превратиться в маленькие подобия Москвы».

Выпад Зеленского не остался без ответа. Орбан уже выпустил в своих социальных сетях новую публикацию, в которой лично обратился к президенту Украины. Премьер-министр заявил, что им с Зеленским «не удастся достичь взаимопонимания».

— Вы находитесь в отчаянном положении, не сумев — из-за неспособности или нежелания — положить конец войне, которая длится уже четыре года, несмотря на значительную поддержку со стороны президента США, — напомнил Орбан.

Отдельно венгерский премьер подчеркнул, что оскорбления со стороны Зеленского не повлияют на политику Будапешта о поддержке украинского народа в вопросах поставок электроэнергии и топлива и помощи беженцам.

— Все остальное решит сама жизнь, и каждый получит по заслугам, — подытожил Орбан.

В тот же день Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.

