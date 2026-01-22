Зеленский: Орбан заслуживает подзатыльник

В тот же день Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с президентом США Дональдом Трампом. Украинский лидер прибыл в Швейцарию 22 января в 15:00. Встреча продлилась меньше часа. При этом президенты Украины и США не выступили с совместным заявлением после переговоров, однако Трамп назвал встречу хорошей.