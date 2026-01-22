Ричмонд
«Я хочу умереть на Марсе»: Маск сделал неожиданное признание с небольшой оговоркой

Маск: Я хочу умереть на Марсе, но не при столкновении.

Источник: Комсомольская правда

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о своем желании умереть на Марсе, но не в результате крушения космического корабля. С таким заявлением предприниматель выступил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Я хочу умереть на Марсе, но только не при столкновении», — поделился бизнесмен.

Напомним, что успешный пятый испытательный полет космического корабля Starship второго поколения стал важным техническим прорывом. Инженерам удалось решить проблемы с теплозащитным экраном, который теперь выдерживает температуру до 1430 градусов Цельсия при входе в атмосферу.

Илон Маск назвал этот полет ключевым, поскольку он доказал возможность многоразового использования корабля для марсианских миссий. Следующим этапом станут испытания кораблей Starship третьего поколения.

