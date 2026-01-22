В Екатеринбурге приступил к работе первый генконсул Индии

В Екатеринбурге приступил к работе впервые назначенный генеральный консул Индии — Дебабрата Чаттопадхьяй. Он провел рабочую встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Об этом сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.
Дебабрата Чаттопадхьяй отметил, что дипломаты будут работать над тем, чтобы представить Индию на международных событиях Среднего Урала.
— Свердловская область обладает огромным потенциалом для взаимодействия с Республикой Индией. Мы открыты для расширения горизонтов нашего сотрудничества, — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.
Генконсул и свердловские власти определили направления для сотрудничества. Они связаны с туризмом, культурными событиями. В том числе работа будет продолжаться в сфере промышленности.