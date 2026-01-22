В Екатеринбурге приступил к работе первый генконсул Индии

В Екатеринбурге приступил к работе впервые назначенный генеральный консул Индии — Дебабрата Чаттопадхьяй. Он провел рабочую встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Об этом сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.