Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге приступил к работе первый генконсул Индии

В уральской столице начал работу генконсул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй.

Источник: министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области

В Екатеринбурге приступил к работе впервые назначенный генеральный консул Индии — Дебабрата Чаттопадхьяй. Он провел рабочую встречу с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным. Об этом сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Дебабрата Чаттопадхьяй отметил, что дипломаты будут работать над тем, чтобы представить Индию на международных событиях Среднего Урала.

— Свердловская область обладает огромным потенциалом для взаимодействия с Республикой Индией. Мы открыты для расширения горизонтов нашего сотрудничества, — подчеркнул министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Генконсул и свердловские власти определили направления для сотрудничества. Они связаны с туризмом, культурными событиями. В том числе работа будет продолжаться в сфере промышленности.