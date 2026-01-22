Ричмонд
Самолет Уиткоффа вылетел из Цюриха в Москву

Самолет специального посланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из швейцарского Цюриха после анонса скорых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

— Самолет Уиткоффа вылетел в 17:47 по местному времени (19:47 мск), как ожидается, пунктом назначения станет Москва, — приводят информацию от диспетчеров в материале.

Путин уже подтвердил, что 22 января проведет встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявил глава государства, встреча пройдет для продолжения диалога по вопросу украинского урегулирования.

По данным западных СМИ, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию. После этого Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса.

В Швейцарии спецпосланник США выступал на полях Всемирного экономического форума. Там он встретился с посланником Путина Кириллом Дмитриевым. Позже Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым как «очень позитивные».

