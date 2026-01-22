«Будет умнее всего человечества»: Маск высказался о развитии ИИ в ближайшие годы

Маск также отметил, что уже к концу этого года ИИ также может превзойти людей, опередив в умственных способностях любого человека. Предприниматель рассказал, что его компания SpaceX намерена использовать технологии искусственного интеллекта для создания новых спутников, работающих от солнечной энергии. В ближайшие годы они могут быть запущены в космос.