«Будет умнее всего человечества»: Маск высказался о развитии ИИ в ближайшие годы

Илон Маск: ИИ к 2030 году станет умнее всего человечества.

Источник: Комсомольская правда

Искусственный интеллект к 2030 году может значительно развиться, став умнее всего человечества. Об этом заявили американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«К 2030 или 2031 году ИИ станет умнее всего человечества вместе взятого», — считает бизнесмен.

Маск также отметил, что уже к концу этого года ИИ также может превзойти людей, опередив в умственных способностях любого человека. Предприниматель рассказал, что его компания SpaceX намерена использовать технологии искусственного интеллекта для создания новых спутников, работающих от солнечной энергии. В ближайшие годы они могут быть запущены в космос.

Ранее KP.RU сообщал, что Илон Маск объявил бойкот ChatGPT. Бизнесмен призвал пользователей соцсети X не допускать своих близких к общению с чат-ботом из-за связи использования этого ИИ с гибелью людей.

