В Азовском море на 26% увеличились запасы пиленгаса

В институте рыбного хозяйства напомнили, что интенсивный промысел, включая незаконный, привели к значительному сокращению пиленгаса в 2013 — 2022 годах. Однако благодаря мероприятиям по восстановлению популяции, она начала расти. К настоящему времени ее численность достигла 18−22 тысяч тонн, что свидетельствует об устойчивом восстановлении и появлении урожайных поколений.