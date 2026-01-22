В Азовском море на 26% увеличились запасы пиленгаса

В Азовском море увеличилось количество пиленгаса. Об этом сообщает Азово-Черноморский филиал ВНИРО («АзНИИРХ»).
Ученые связывают это с изменением экологической обстановки, в частности, повышением солености Азовского моря. Оно предполагает увеличение запасов таких видов, как пиленгас, камбала-калкан, камбала-глосса, а также промысловых беспозвоночных (креветка, скафарка и рапан).
По информации специалистов, в 2025 году вылов пиленгаса в Азовском море и Таганрогском заливе превысил показатели предыдущего года на 26%, достигнув 1,7 тысяч тонн.
В институте рыбного хозяйства напомнили, что интенсивный промысел, включая незаконный, привели к значительному сокращению пиленгаса в 2013 — 2022 годах. Однако благодаря мероприятиям по восстановлению популяции, она начала расти. К настоящему времени ее численность достигла 18−22 тысяч тонн, что свидетельствует об устойчивом восстановлении и появлении урожайных поколений.
