Самарцам объяснили, что поможет предотвратить перемерзание трубопровода

На Самару надвигаются морозы. В такую погоду может перемерзнуть трубопровод, особенно в частном секторе. В «РКС-Самара» рассказали, почему такое происходит, и как это предотвратить.
«Если водопровод построен с нарушением технических требований, без необходимого утепления и на ненадлежащей глубине, может произойти перемерзание труб», — прокомментировала пресс-служба компании.
В некоторых районах Самары трубы были уложены в прошлом веке с нарушением норм. Значительную часть этих труб уже переложили, но иногда проблемы еще случаются, как это было в Куйбышевском районе в крещенские морозы.
Также могут замерзнуть вводы в частные дома, и следить за работоспособностью этих коммуникаций должны сами жители. Чтобы трубы не перемерзали, можно использовать специальные материалы для их утепления, укрывать колоды, обеспечивать циркуляцию воды.
