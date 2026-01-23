Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам объяснили, что поможет предотвратить перемерзание трубопровода

Коммунальщики объяснили самарцам, почему могут перемерзать трубы.

Источник: Комсомольская правда

На Самару надвигаются морозы. В такую погоду может перемерзнуть трубопровод, особенно в частном секторе. В «РКС-Самара» рассказали, почему такое происходит, и как это предотвратить.

«Если водопровод построен с нарушением технических требований, без необходимого утепления и на ненадлежащей глубине, может произойти перемерзание труб», — прокомментировала пресс-служба компании.

В некоторых районах Самары трубы были уложены в прошлом веке с нарушением норм. Значительную часть этих труб уже переложили, но иногда проблемы еще случаются, как это было в Куйбышевском районе в крещенские морозы.

Также могут замерзнуть вводы в частные дома, и следить за работоспособностью этих коммуникаций должны сами жители. Чтобы трубы не перемерзали, можно использовать специальные материалы для их утепления, укрывать колоды, обеспечивать циркуляцию воды.

Также врач-терапевт дал самарцам советы, как подготовиться к морозам.