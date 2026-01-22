«Учиться в достойных условиях»: в Башкирии за год приведут в порядок здания восьми колледжей

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о работе по модернизации материальной базы учреждений среднего профессионального образования в республике. По его словам, необходимость обновления колледжей назрела несколько лет назад, учитывая, что система профобразования в регионе одна из крупнейших в стране и включает 92 организации, многие из которых находились в неудовлетворительном состоянии.