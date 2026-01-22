«Учиться в достойных условиях»: в Башкирии за год приведут в порядок здания восьми колледжей

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о работе по модернизации материальной базы учреждений среднего профессионального образования в республике. По его словам, необходимость обновления колледжей назрела несколько лет назад, учитывая, что система профобразования в регионе одна из крупнейших в стране и включает 92 организации, многие из которых находились в неудовлетворительном состоянии.
Как сообщил руководитель региона, было принято решение ежегодно выделять средства из регионального бюджета на ремонт. На сегодняшний день приведены в порядок уже 29 колледжей, в том числе 15 — в 2025 году. В отремонтированных учреждениях обучаются более 30 тысяч студентов.
Помощь оказывают и федеральные программы. Благодаря проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» в прошлом году капремонт провели в пяти колледжах. В текущем году с софинансированием из регионального бюджета планируется отремонтировать еще восемь учреждений СПО, на базе которых создаются новые образовательно-производственные кластеры.
Кроме того, по новой программе капремонта, развившейся из президентской программы модернизации школ, в этом году работы завершат еще в шести зданиях. Еще два колледжа получат субсидию от Минсельхоза России в рамках гранта «Агропрофи».
Хабиров подчеркнул, что более 60% выпускников девятых классов в республике выбирают колледжи. Привлекательность профобразования растет вместе с потребностью экономики в квалифицированных кадрах. Задача властей — обеспечить студентам достойные условия для обучения.
В конце своей публикации в соцсетях глава региона отдельно поздравил Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, который вошел в шестерку лучших в России по реализации проекта «Профессионалитет».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.