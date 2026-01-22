Ричмонд
Маск: в будущем наука сможет контролировать процесс старения

Илон Маск заявил, что биологическая природа старения свидетельствует о наличии конкретного и понятного механизма, который смогут контролировать в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск выразил уверенность, что человечество сможет победить старение, когда определит фундаментальные причины этого процесса.

«Я думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь. Причина, по которой я говорю, что это не тонкая вещь, заключается в том, что все клетки в нашем теле стареют практически с одинаковой скоростью», — приводит ТАСС слова Илона Маска.

Он добавил, что пока не уделял много времени изучению этого вопроса. Однако, по мнению Илона Маска, биологическая природа старения свидетельствует о наличии конкретного и понятного механизма, который смогут контролировать в будущем.

Ранее Илон Маск заявил, что в будущем люди смогут работать «по желанию», поскольку их заменят роботы и искусственный интеллект. Он также высказывал предположение, что мир превратится в нечто наподобие симуляции с появлением у ИИ самосознания.

