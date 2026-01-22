Ричмонд
Дзюба забил, но не спас: ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над тольяттинским «Акроном» в товарищеском матче на зимних сборах в Абу-Даби. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба.

Источник: Life.ru

Единственный гол «Акрона» забил Артём Дзюба на 29-й минуте. У ЦСКА отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес, реализовавший штрафной удар, и Матия Попович, установивший окончательный счёт в концовке матча.

Дальше команды продолжат подготовку к возобновлению сезона. ЦСКА 25 января сыграет с самаркандским «Динамо», а «Акрон» 28 января проведёт сразу два матча — против той же узбекистанской команды и «Родины-2».

Ранее Life.ru рассказывал, что «Зенит» после домашней победы над тольяттинским «Акроном» со счётом 2:0 возглавил турнирную таблицу РПЛ. Однако с тех пор прошло уже несколько дней, и теперь лидером в лиге является «Краснодар», опережающий сине-бело-голубых на одно очко.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

