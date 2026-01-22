Дзюба забил, но не спас: ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче

Дальше команды продолжат подготовку к возобновлению сезона. ЦСКА 25 января сыграет с самаркандским «Динамо», а «Акрон» 28 января проведёт сразу два матча — против той же узбекистанской команды и «Родины-2».
Ранее Life.ru рассказывал, что «Зенит» после домашней победы над тольяттинским «Акроном» со счётом 2:0 возглавил турнирную таблицу РПЛ. Однако с тех пор прошло уже несколько дней, и теперь лидером в лиге является «Краснодар», опережающий сине-бело-голубых на одно очко.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.
Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.Читать дальше