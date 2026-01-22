Нетрезвый водитель пытался уехать от инспекторов ДПС в воронежском селе

21 января около 22:00 часов у дома № 34 по улице Солнечной в селе Юдино Подгоренского района при надзоре за дорожным движением инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Лада Веста», под управлением 35-летнего местного жителя. От водителя пахло алкоголем.
Мужчина тут же был отстранен от управления транспортным средством и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора алкотектор «Юпитер». Результат составил 0,475 мг/л наличия этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С данными показаниями прибора водитель согласился.
В соответствии с ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ сельчанину грозит наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения по ряду статей: ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов) и ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).