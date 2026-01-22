Президент Финляндии о Трампе: «Он меня не слушает»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Финляндии Александр Стубб выразил недовольство тем, что американский лидер Дональд Трамп не прислушивается к его мнению.
Стубб рассказал, что часто «нашептывает» Трампу, однако в большинстве случаев его слова остаются без внимания. «Я шепчу, пишу, но в большинстве случаев он меня не слушает. Поэтому нужно быть реалистом», — отметил финский лидер.
На днях Стубб также прокомментировал изменения в позиции Трампа относительно Гренландии. Президент США заявил, что не будет применять военную силу для контроля над регионом, что финский лидер воспринял как важное изменение. Впрочем, он подчеркнул, что ситуация «еще не решена» и важно продолжать переговоры. А недавно Стубб предложил Трампу совместный поход в сауну как способ решения конфликта с Гренландией.
Напомним, что 5 января Трамп заявил о намерении США установить контроль над Гренландией в целях обеспечения национальной безопасности, что вызвало протесты в Копенгагене и другие международные реакции.