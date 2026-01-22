Президент Финляндии о Трампе: «Он меня не слушает»

На днях Стубб также прокомментировал изменения в позиции Трампа относительно Гренландии. Президент США заявил, что не будет применять военную силу для контроля над регионом, что финский лидер воспринял как важное изменение. Впрочем, он подчеркнул, что ситуация «еще не решена» и важно продолжать переговоры. А недавно Стубб предложил Трампу совместный поход в сауну как способ решения конфликта с Гренландией.