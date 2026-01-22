Стоит ли переходить на растительное молоко: нутрициолог дала ответ

Мода на растительные напитки растет, но стоит ли полностью отказываться от коровьего молока? Нутрициолог Елена Желянина объяснила, что вопрос выбора зависит не от трендов, а от того, как организм переносит молочные продукты. Об этом пишет aif.ru.
«Раньше действительно употребление молока переносилось по-другому. Коровы питались травой, а сейчас кормят в основном зерном и комбикормами. Питание людей в целом было проще. Микробиота кишечника была устойчивее, а значит, способность переваривать лактозу — выше», — отметила Желянина.
Растительные аналоги лишены лактозы, легче усваиваются и подходят тем, у кого есть непереносимость молочных белков. По словам эксперта, важно помнить, что белка в них меньше, кальций усваивается хуже, а избыток омега 6 может усиливать воспаление при недостатке омега 3.
Специалист посоветовала ориентироваться на индивидуальные ощущения. При хорошей переносимости лучше употреблять ферментированные молочные продукты, а при проблемах с ЖКТ — ограничить коровье молоко или перейти на растительные напитки, внимательно проверяя их состав.
