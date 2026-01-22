«Не нога, но тоже может “вывихнуться”: омский офтальмолог рассказала о проблеме хрусталика глаза

Врач-офтальмолог Александра Антипова из омской клиники обратила внимание горожан на редкое, но серьезное состояние — подвывих хрусталика. Несмотря на необычное сравнение с вывихом сустава, проблема реальна и требует внимания: даже частичное смещение хрусталика может привести к значительному ухудшению зрения и тяжелым осложнениям.
«Подвывих хрусталика — это не полный вывих, а частичное смещение естественной “линзы” глаза, — поясняет Александра Викторовна. — Хрусталик удерживается тонкими связками, и при их ослаблении или повреждении он сдвигается со своего анатомически правильного положения. Это нарушает фокусировку изображения и создаёт риск развития глаукомы, воспалений и даже отслойки сетчатки».
Причинами подвывиха могут стать травмы глаза — особенно удары или проникающие ранения, врожденные особенности строения связочного аппарата, а также прогрессирующие заболевания: катаракта, глаукома, высокая близорукость. С возрастом связки естественным образом теряют эластичность, что также повышает риск смещения.
Опасность состояния — в его незаметности на ранних стадиях. Однако есть тревожные сигналы: размытое или двоящееся зрение, внезапное изменение рефракции, дрожание радужки при движении глаз, смещение зрачка, а также дискомфорт или боль. При появлении этих симптомов важно немедленно обратиться к специалисту.
«Главное — не ждать, пока симптомы усилятся, — подчёркивает доктор Антипова. — Чем раньше начнется лечение, тем выше шансы сохранить четкость зрения и избежать необратимых последствий. Берегите свои глаза и доверяйте их здоровье профессионалам!».
Диагностика включает биомикроскопию, УЗИ глаза и другие методы, позволяющие точно оценить степень смещения. Лечение подбирается индивидуально: при незначительных нарушениях помогает коррекция очками или контактными линзами, но при выраженных смещениях требуется хирургическое вмешательство — чаще всего замена хрусталика.