«Не нога, но тоже может “вывихнуться”: омский офтальмолог рассказала о проблеме хрусталика глаза

«Подвывих хрусталика — это не полный вывих, а частичное смещение естественной “линзы” глаза, — поясняет Александра Викторовна. — Хрусталик удерживается тонкими связками, и при их ослаблении или повреждении он сдвигается со своего анатомически правильного положения. Это нарушает фокусировку изображения и создаёт риск развития глаукомы, воспалений и даже отслойки сетчатки».