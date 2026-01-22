Ричмонд
В Приднестровье восстановлена подача электричества после аварии на МГРЭС

После аварии на одном из блоков МГРЭС поэтапно подключают потребителей к сети.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье восстановлена подача электроэнергии после аварии на одном из блоков Молдавской ГРЭС (МГРЭС), потребителей поэтапно подключают к сети. Об этом сообщили в правительстве Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«Аварийная ситуация устранена специалистами Молдавской ГРЭС», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что подача электроэнергии абонентам поэтапно возобновляется. К 18.00 (19.00 по мск) свет будет у всех потребителей.

Как писал сайт KP.RU, в начале января в Приднестровье власти отказались от использования уличного освещения в ночное время суток из-за энергетического кризиса, который возник после остановки поставок российского газа в Молдавию. По словам главы Минэкономразвития ПМР Сергея Оболоника, эта инициатива вводится для экономии электроэнергии и ресурсов на фоне возникновения энергокризиса. Он уточнил, что освещение на улице в вечернее время будет работать ограниченный период с 16:30 до 20:00 по местному времени.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
