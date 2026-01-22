Анастасия Решетова рассказала, что выходит замуж

У самой Решетовой есть общий с Тимати сын — Ратмир. По словам модели, несмотря на расставание, они продолжают общаться и вместе участвуют в воспитании мальчика. Иногда, добавила Решетова, между ней и Тимати возникают споры по вопросам воспитания, но они стараются сохранять мирные отношения ради сына. Бывшие возлюбленные даже проводят совместные отпуска, чтобы Ратмир чувствовал заботу обоих родителей.