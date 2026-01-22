Анастасия Решетова рассказала, что выходит замуж

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выходит замуж. Пост, в котором она поделилась этой новостью с поклонниками, появился в ее социальных сетях.
В комментариях к публикации она подтвердила, что ответила на предложение согласием. Однако, кто является избранником модели, пока неизвестно.
Поклонники предполагают, что предложение Решетовой сделал бизнесмен и бывший супруг певицы Алсу Ян Абрамов, поскольку до этого артистка заявляла, что Решетова «увела» у нее мужа.
У самой Решетовой есть общий с Тимати сын — Ратмир. По словам модели, несмотря на расставание, они продолжают общаться и вместе участвуют в воспитании мальчика. Иногда, добавила Решетова, между ней и Тимати возникают споры по вопросам воспитания, но они стараются сохранять мирные отношения ради сына. Бывшие возлюбленные даже проводят совместные отпуска, чтобы Ратмир чувствовал заботу обоих родителей.
Сам Тимати и его нынешняя возлюбленная Валентина Иванова 2 августа прошлого года стали родителями. Это уже третий ребенок артиста. Причем все дети появились на свет от разных женщин и вне брака. Почему он никак не встретит женщину, на которой захочет жениться, «Вечерней Москве» рассказала экстрасенс Дарья Миронова.