Международные резервы России обновили рекорд, увеличившись на 2,2% за неделю

Международные резервы России за неделю с 9 по 16 января выросли на 2,2% и достигли 769,1 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Об этом сообщил Банк России.

Источник: Life.ru

За отчётный период объём резервов увеличился на 16,6 миллиарда долларов. В Центробанке уточнили, что основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

Ранее в Центробанке допустили рост оборота наличных в экономике до 26,6 трлн рублей за пять лет. Главными причинами называют повышение налога на добавленную стоимость и резкое снижение порога для его уплаты для малого бизнеса, что может подтолкнуть бизнес к наличным расчётам.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.