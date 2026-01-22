Международные резервы России обновили рекорд, увеличившись на 2,2% за неделю

За отчётный период объём резервов увеличился на 16,6 миллиарда долларов. В Центробанке уточнили, что основной причиной роста стала положительная переоценка активов.
Ранее в Центробанке допустили рост оборота наличных в экономике до 26,6 трлн рублей за пять лет. Главными причинами называют повышение налога на добавленную стоимость и резкое снижение порога для его уплаты для малого бизнеса, что может подтолкнуть бизнес к наличным расчётам.
