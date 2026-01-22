Ученые заявили, что обнаружена новая форма жизни, существовавшая на Земле

Ученые сообщили об обнаружении новой формы жизни, существовавшей на Земле сотни миллионов лет назад. Речь идет о древнем организме прототаксит, который, по новым данным, не относится ни к грибам, ни к растениям, сообщает издание Daily Mail.
Как следует из результатов исследования, прототаксит существовал около 410 млн лет назад и вымер примерно 360 млн лет назад. Его высота могла достигать восьми метров. Ранее считалось, что этот организм является гигантским грибом, однако новый анализ ископаемых опроверг эту версию.
Исследование показало, что по химическим и анатомическим признакам прототаксит не соответствует ни одной из известных групп сложных организмов. Ученые пришли к выводу, что он принадлежал к отдельной эволюционной линии, которая полностью исчезла и не имеет современных аналогов.
Ископаемые образцы были обнаружены в районе Рини в Шотландии. Они уже включены в музейные коллекции и, по словам специалистов, позволяют по-новому взглянуть на ранние этапы развития сложной жизни на Земле.
Ранее ученые также обсуждали гипотезы о внеземном происхождении жизни. В частности, астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб заявлял, что межзвездные объекты могли участвовать в «посеве» жизни на Земле. По его мнению, история планеты не может рассматриваться в отрыве от процессов, происходящих в Галактике, а столкновения с космическими объектами могли сыграть роль в формировании биосферы.