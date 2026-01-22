Ученые заявили, что обнаружена новая форма жизни, существовавшая на Земле

Ранее ученые также обсуждали гипотезы о внеземном происхождении жизни. В частности, астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб заявлял, что межзвездные объекты могли участвовать в «посеве» жизни на Земле. По его мнению, история планеты не может рассматриваться в отрыве от процессов, происходящих в Галактике, а столкновения с космическими объектами могли сыграть роль в формировании биосферы.